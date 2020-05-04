"Мої думки тихі" стал лучшим фильмом 2019 года на кинопремии "Золотая Дзыга"

После того, как 25 марта состоялась онлайн премьера фильма "Мої думки тихі", лента еще и стала триумфатором национальной кинопремии "Золотая Дзыга". Українські Новини расскажут, сколько наград и в каких номинациях собрал фильм.

"Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича стал лучшим фильмом 2019 года и получил четыре "Золотых Дзыги". Лента также стала лучшей в номинации "Лучший сценарий" и "Открытие года". Ирма Витовская, сыгравшая главную роль, стала лучшей актрисой.

В центре сюжета – история о молодом звукорежиссере из Киева Вадиме. После неудач в работе и личной жизни, он начинает все сначала. Чтобы уехать работать за границу, он должен записать голоса закарпатских животных. Главные роли сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

https://www.youtube.com/watch?v=tKQmaiHCOds" frameborder="0" allowfullscreen>

Во время премьеры в кинотеатрах, фильм собирал полные залы и получил в прокате почти 10 млн гривен. Также ранее фильм получил приз зрительских симпатий на Одесском кинофестивале и специальную премию жюри программы East of West на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Как сообщали Українські Новини, национальную кинопремию "Золотая Дзыга" 2020 вручили в 22 номинациях.

Также в мае выйдут фильмы 2020 года, которые можно посмотреть всей семьей. А во время карантина можно посмотреть фильмы и сериалы онлайн.