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04 мая 2020, понедельник, 20:52 226
Шоу-бизнес 2020-05-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
"Мої думки тихі" стал лучшим фильмом 2019 года на кинопремии "Золотая Дзыга"

"Мої думки тихі" стал лучшим фильмом 2019 года на кинопремии "Золотая Дзыга"

Ирина Николенко
Фильмы, Кинопремия, Мої думки тихі, Фильмы 2019, Кинофильмы-2020, Мои мысли тихие

После того, как 25 марта состоялась онлайн премьера фильма "Мої думки тихі", лента еще и стала триумфатором национальной кинопремии "Золотая Дзыга". Українські Новини расскажут, сколько наград и в каких номинациях собрал фильм. 

"Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича стал лучшим фильмом 2019 года и получил четыре "Золотых Дзыги". Лента также стала лучшей в номинации "Лучший сценарий" и "Открытие года". Ирма Витовская, сыгравшая главную роль, стала лучшей актрисой.

В центре сюжета – история о молодом звукорежиссере из Киева Вадиме. После неудач в работе и личной жизни, он начинает все сначала. Чтобы уехать работать за границу, он должен записать голоса закарпатских животных. Главные роли сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Во время премьеры в кинотеатрах, фильм собирал полные залы и получил в прокате почти 10 млн гривен. Также ранее фильм получил приз зрительских симпатий на Одесском кинофестивале и специальную премию жюри программы East of West на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Как сообщали Українські Новини, национальную кинопремию "Золотая Дзыга" 2020 вручили в 22 номинациях.

Также в мае выйдут фильмы 2020 года, которые можно посмотреть всей семьей. А во время карантина можно посмотреть фильмы и сериалы онлайн

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