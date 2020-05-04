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04 мая 2020, понедельник, 12:26 140 Инфографика
Общество 2020-05-04T12:28:01+03:00
Українські Новини
В Киеве больше всего больных коронавирусом в Дарницком и Печерском районах, — Кличко

В Киеве больше всего больных коронавирусом в Дарницком и Печерском районах, — Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, Дарницкий район, Печерский район, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев Covid-19, лидерами по количеству больных коронавирусом является Печерский и Дарницкий районы столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Также подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных, - сказал мэр столицы. - Дарницкий - район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности", - отметил Виталий Кличко.

Больные коронавирусом в Киеве. Инфографика: kiev.klichkoБольные коронавирусом в Киеве. Инфографика: kiev.klichko

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом, из них 73 детей и 90 медицинских работников. 

Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. 

Тем временем по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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