В Киеве больше всего больных коронавирусом в Дарницком и Печерском районах, — Кличко

В то время, как в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев Covid-19, лидерами по количеству больных коронавирусом является Печерский и Дарницкий районы столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Также подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных, - сказал мэр столицы. - Дарницкий - район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности", - отметил Виталий Кличко.

Больные коронавирусом в Киеве. Инфографика: kiev.klichko

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом, из них 73 детей и 90 медицинских работников.



Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.



Тем временем по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.