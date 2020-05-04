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04 мая 2020, понедельник, 09:42 168
Финансы 2020-05-04T10:15:01+03:00
Українські Новини
Остаток средств в госказне в апреле резко вырос

Остаток средств в госказне в апреле резко вырос

Сергей Жолобецкий
Госбюджет, Госказначейство, ЕКС, госказна, остаток средств
Госказна наполнена достаточно
Госказна наполнена достаточно

После резкого сокращения в апреле, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в апреле увеличился на 67,7% с 10,517 млрд гривен (на 1 апреля) до 17,632 млрд гривен (на 1 мая).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 17,632 млрд гривен по состоянию на 1 мая.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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