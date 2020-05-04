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04 травня 2020, понеділок, 09:42 11
Фінанси 2020-05-04T10:30:01+03:00
Українські Новини
Залишок коштів у держскарбниці в квітні різко виріс

Залишок коштів у держскарбниці в квітні різко виріс

Сергій Жолобецький
єдиний казначейський рахунок, Держказначейство, ЄКР, Держказна
Держскарбниця наповнена досить
Держскарбниця наповнена досить

Після різкого скорочення у квітні, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в квітні збільшився на 67,7% з 10,517 млрд гривень (на 1 квітня) до 17,632 млрд гривень (на 1 травня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (станом на 1 квітня), а максимальний – 17,632 млрд гривень станом на 1 травня.

В 2019 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

У травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

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