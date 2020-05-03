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03 мая 2020, воскресенье, 21:49 7171
Экономика 2020-05-03T21:51:43+03:00
Українські Новини
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ

В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ

Надежда Комендантова
Торговля, Карантин, Супермаркет, Эпицентр, Стройматериалы, запрет на продажу
"Эпицентр". Фото: Страна

После того, как в Офисе генпрокурора заявили, что проверят работу "Эпицентра" и ДТЭК во время карантина, в сети строительных гипермаркетов "Эпицентр", которые, в отличие от других непродовольственных магазинов, продолжали торговать стройматериалами и в карантин, с сегодняшнего дня, 3 марта, запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости.

Об этом сообщает "Страна".

"С утра сказали вернуться к первоначальному порядку. Продаются только товары первой необходимости", - сообщила изданию кассир магазина "Эпицентр" в Броварах.

Теперь там можно купить продукты питания, медицинские противоэпидемические товары, корм для животных, горючее. А отделы магазина с другими товарами завешены запрещающей лентой, туда нельзя ходить покупателям. Товары не первой необходимости можно заказать с доставкой.

Подобная ситуация и в нескольких других гипермаркетах "Эпицентра" в Киеве. В тоже время, из других регионов поступают сведения, что там торговля идет в прежнем режиме.

Издание отмечает, что официально порядок "только товары первой необходимости" действовал и ранее, однако в реальности его не соблюдали и продавали стройматериалы прямо через кассу.

Это вызывало возмущение других предпринимателей, которые были вынуждены закрыться на карантин, и, видимо, руководство "Эпицентра" решило не накалять обстановку и закрыть продажи всех товаров кроме первой необходимости.

Тем более, что ранее уже говорилось, что правительство может снять часть ограничений уже с 12 мая.

А значит ограничения в магазинах "Эпицентра" продлится не более 10 дней.

Как сообщали Українськi Новини, в "Эпицентре" начали продавать защитные маски, бытовые антисептики и базовые пищевые продукты во время карантина.

Ранее "Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия".

Тем временем, предприниматели рассказали, что вышли протестовать под Кабмин из-за несправедливого решения разрешить работать в карантин крупным сетям, таким как "Рошен", "Эпицентр" и Макдональдс.

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