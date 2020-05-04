Доллар после карантина может взлететь: эксперты дали прогноз курса валют на май

В то время, как пятую неделю подряд курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD, курс доллара в Украине в мае 2020 года может поползти вверх и достигнуть отметки в 28 гривен.

В целом прогнозы экспертов относительно курса валют в Украине после снятия карантина разделились. Некоторые считают, что отмена карантина и возвращение к обычному ритму жизни мало скажется на курсе валют. Другие же отмечают, что есть другие причины для роста курса валют, пишет "РБК-Украина".

Как отметил бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась, в мае Украину ожидает ползучая девальвация.

"Ожидается, что в мае национальная валюта продолжит ползучую девальвацию до 28 гривен за доллар. Вместе с тем, поддержку стабильного курса доллара в Украине предоставляет иммиграция работников и высокие цены в глобальной экономике на пшеницу, что увеличивает стоимостные объемы аграрного экспорта и обеспечивает поступление валюты на межбанковский рынок. В частности, в апреле среднедневной объем торгов на межбанке оказался выше на 24,4% по сравнению с апрелем 2019 года. Однако происходит замедление роста торгов, поскольку в марте межбанк наторговал на 72,4% больше по сравнению с мартом-2019", - рассказал эксперт .

Кроме того, на курс валют в Украине может оказать влияние и мировой кризис, в частности снижение цен на энергоресурсы и нефть.

"Поддержкой для гривны будет снижение цен на энергоресурсы, что является следствием продолжения тренда снижения стоимости нефти. Соответствующая ситуация обеспечит уменьшение импорта в Украину, треть из которого составляет энергетический импорт. Наибольшими рисками для национальной валюты является сокращение глобальной экономики и уменьшение емкости рынков сбыта в Азии, Европе и Ближнем Востоке, что соответственно приведет к уменьшению валютных поступлений от экспорта товаров и услуг и увеличение зависимости от долгового капитала", - объяснил Вадим Бардась.

Он добавил, что на курс валюты в Украине повлияли и другие факторы и дал свой прогноз по стоимости доллара в Украине на май.

"В общем, в среднесрочной перспективе, учитывая, решение МВФ о предоставлении Украине дополнительного валютного кредита и объем резервных активов НБУ курс доллара будет колебаться в коридоре 29-30 гривен. Также, подписание закона о рынке земли и ослабление ограничений по деловой активности в Украине будут положительно влиять на курс гривны и настроения инвесторов относительно капиталовложений в национальную экономику", - резюмировал эксперт.

А вот кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что подписание закона о рынке земли не будет иметь влияния на курс валюты.

"Курс доллара стабилизировался в апреле из-за сокращения экономической активности. В мае ожидается, что курс будет колебаться в пределах 27-28 гривен за доллар. Гривна будет находиться под давлением из-за обострения экономического кризиса. Выход из карантина и активизация экономической деятельности может привести к дальнейшей девальвации гривны. Подписание закона о рынке земли никакого влияния на курс гривны не будет", - рассказал эксперт.

Как сообщали Українські Новини, перед майскими выходными на межбанковском валютном рынке курс гривны в четверг снизился на 2 коп. до 26,96 UAH/USD после укрепления курса в среду на 7 коп.

Ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.