Гривна на межбанке продолжает укрепляться. Курс на 29 апреля

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 26,94 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,99-27,03 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,95-26,98 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,92-26,96 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,47% с 23,74 UAH\/USD до 26,94 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что Национальный банк в период с 21 по 24 апреля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 2,4 раза до 28,6 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 13-17 апреля. Также экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.