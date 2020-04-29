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29 апреля 2020, среда, 17:32 138
Финансы 2020-04-29T17:34:14+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться. Курс на 29 апреля

Гривна на межбанке продолжает укрепляться. Курс на 29 апреля

Елена Новикова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, курс гривны к доллару, курс на межбанке
Курс на межбанке
Курс на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 26,94 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,99-27,03 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,95-26,98 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,92-26,96 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,47% с 23,74 UAH/USD до 26,94 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк в период с 21 по 24 апреля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 2,4 раза до 28,6 млн долларов по сравнению с  предыдущей неделей, 13-17 апреля.

Также экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

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