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03 травня 2020, неділя, 09:51 35 Інфографіка
Медицина 2020-05-03T11:33:58+03:00
Українські Новини
В Україні кількість інфікованих коронавірусом збільшилося на 502 за добу

В Україні кількість інфікованих коронавірусом збільшилося на 502 за добу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні сьогодні 53-й день карантину, 2 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 502 до 11 913, кількість померлих від захворювання - на 9 осіб до 288 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного зростання (1 травня) скоротилася на 8,7%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 28,6%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1 547 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 502 нових випадки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, 2 травня кількість нових випадків захворювання становили 4,4% від загальної кількості хворих на 1 травня, таким чином, цей показник став нижче на 5% від показника, який Кабмін визначив як контрольний для пом'якшення карантину.

1 травня кількість нових випадків захворювання становили 5%.

Найбільше випадків інфікування виявлено в Чернівецькій області (1 818), в Києві (1 511) та Івано-Франківській (965) області.

Ситуація по регіонах:

Вінницька обл. — 435 (146 одужали);

Волинська обл. — 324 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 448 (64 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 423 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 508 (53 одужали);
Запорізька обл. — 275 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 965 (86 одужали);
м. Київ — 1 511 (80 одужали);
Київська обл. — 784 (82 одужали);
Кіровоградська обл. — 397 (121 одужав);
Львівська обл. — 473 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 149 (6 одужали);
Одеська обл. — 409 (17 одужали);
Полтавська обл. — 222 (23 одужали);
Рівненська обл. — 726 (78 одужали);
Сумська обл. — 110 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 868 (127 одужали);
Харківська обл. — 348 (36 одужали);
Херсонська обл. — 136 (52 одужали);
Хмельницька обл. — 115 (27 одужали);
Черкаська обл. — 308 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1818 (138 одужали);
Чернігівська обл. — 54 (6 одужали).

2 травня було госпіталізовано 113 хворих на коронавірус.

Серед 502 осіб, у яких 2 травня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 58 дітей і 75 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 829 дітей і 2 325 медпрацівників.

Крім того, з початку епідемії одужали 1 547 осіб і зареєстровано 288 летальних випадків.

2 травня було проведено 5 424 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Зі слів Степанова, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зареєстровано в Одеській області - 80, в Чернівецькій - 73, а також в Тернопільській області - 45.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, всього в Україні досліджено 129 723 зразки методом ПЛР.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив, що якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу.

Тим часом, кількість заражених коронавірусом в Україні за 1 травня зросла до 550 в добу.

Також, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавирусной інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

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