Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс относительно смягчения карантина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который ослабил карантин в городе.

Об этом мэр Ивано-Франковска написал в Facebook.



Он заявил, что власть хочет уничтожить местное самоуправление и закрепостить украинцев, а также отметил, что карантин один для всех.



"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!", - говорится в сообщении.

Руслан Марцинкив поддержал Анатолия Бондаренко. Скриншот: Facebook/Руслан Марцинкив





Как сообщали Українські Новини, прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту решения об ослаблении карантина в городе.



Кроме того, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. А также глава Черкасс Бондаренко упрекнул президента Владимира Зеленского в коррупции "слуг народа".