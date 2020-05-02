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  • Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс относительно смягчения карантина
02 мая 2020, суббота, 21:47 83
Политика 2020-05-02T21:47:01+03:00
Українські Новини
Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс относительно смягчения карантина

Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс относительно смягчения карантина

Валерия Драгомирова
Руслан Марцинкив, карантин в Черкассах, Анатолий Бондаренко
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook/Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook/Руслан Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который ослабил карантин в городе

Об этом мэр Ивано-Франковска написал в Facebook.


Он заявил, что власть хочет уничтожить местное самоуправление и закрепостить украинцев, а также отметил, что карантин один для всех.

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!", - говорится в сообщении.

Руслан Марцинкив поддержал Александра Бондаренко. Скриншот: Facebook/Руслан МарцинкивРуслан Марцинкив поддержал Анатолия Бондаренко. Скриншот: Facebook/Руслан Марцинкив



Как сообщали Українські Новини, прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту решения об ослаблении карантина в городе.

Кроме того, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. А также глава Черкасс Бондаренко упрекнул президента Владимира Зеленского в коррупции "слуг народа". 

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