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  • Премьер Британии назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса
02 мая 2020, суббота, 22:15 329
Европа 2020-05-02T22:15:01+03:00
Українські Новини
Премьер Британии назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса

Премьер Британии назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса

Валерия Драгомирова
Борис Джонсон, Сын, Керри Саймондс
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном. Имя Николас было выбрано в честь двух врачей, которые спасли жизнь главе правительства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.


Саймондс рассказала сказала, что ребенок был назван в честь дедушки премьер-министра Вилфреда и ее дедушки Лоури.

Малыш также был назван в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он был в реанимации с коронавирусом в прошлом месяце.

Вилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после Covid-19.

Саймондс также недавно неделю провела в постели с симптомами болезни.

Как сообщали Українські Новини, премьер Британии Джонсон вернулся на работу в понедельник, 27 апреля.

Ранее Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости. 

Крометого, в Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса

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