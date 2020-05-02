Премьер Британии назвал сына в честь врачей, вылечивших его от коронавируса

Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном. Имя Николас было выбрано в честь двух врачей, которые спасли жизнь главе правительства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.



Саймондс рассказала сказала, что ребенок был назван в честь дедушки премьер-министра Вилфреда и ее дедушки Лоури.

Малыш также был назван в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он был в реанимации с коронавирусом в прошлом месяце.

Вилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после Covid-19.

Саймондс также недавно неделю провела в постели с симптомами болезни.



Как сообщали Українські Новини, премьер Британии Джонсон вернулся на работу в понедельник, 27 апреля.



Ранее Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости.



Крометого, в Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса.