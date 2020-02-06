Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что кандидат на должность посла США в Украине уже определен и данная кандидатура всех устраивает.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, передают Українські Новини.

"Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем Помпео нам было сказано о том, что окончена эта работа... Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат", - сказал он.

Пристайко отметил, что такой долгий процесс избрания посла обусловлен другой, чем в Украине, системой назначения посла в США.

Кандидатура посла должна быть одобрена Президентом и Сенатом США.

Пристайко ожидает скорейшего начала работы с новым послом.

Как сообщали Українські Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович.