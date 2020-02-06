Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что кандидат на должность посла США в Украине уже определен и данная кандидатура всех устраивает. Об этом он сообщил журналистам в четверг, передают Українські Новини. "Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем Помпео нам было сказано о том, что окончена эта работа... Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат", - сказал он. Пристайко отметил, что такой долгий процесс избрания посла обусловлен другой, чем в Украине, системой назначения посла в США. Кандидатура посла должна быть одобрена Президентом и Сенатом США. Пристайко ожидает скорейшего начала работы с новым послом. Как сообщали Українські Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу. Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа. Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович.