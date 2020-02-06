подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 20:24 9
Внешняя политика 2020-02-06T20:25:08+02:00
Українські Новини
Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает, - Пристайко

Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает, - Пристайко

Ярина Вацяк
США-Украина, Вадим Пристайко , украино-американские отношения, Посол США, Посол США в Украине
Сенат США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Сенат США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что кандидат на должность посла США в Украине уже определен и данная кандидатура всех устраивает.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, передают Українські Новини.

"Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем Помпео нам было сказано о том, что окончена эта работа... Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат", - сказал он.

Пристайко отметил, что такой долгий процесс избрания посла обусловлен другой, чем в Украине, системой назначения посла в США.

Кандидатура посла должна быть одобрена Президентом и Сенатом США.

Пристайко ожидает скорейшего начала работы с новым послом.

Как сообщали Українські Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович.

Больше новостей о: США-Украина Вадим Пристайко украино-американские отношения Посол США Посол США в Украине

Трамп восстановил беспошлинную торговлю для некото...
Домой могут вернуться еще 100 пленных, - Пристайко...
Госсекретарь США обсудил с Зеленским авиакатастроф...
Луценко обвинил экс-посла США во вмешательстве в п...
Домой могут вернуться еще 100 пленных, - Пристайко
В Украину приедет глава МИД Венгрии, который блокировал сотрудничество Украины с НАТО
Новости
Рада перенесла на завтра рассмотрение отмены моратория на продажу сельхозземель 20:36
Кандидат на посла США в Украине уже определен и он всех устраивает, - Пристайко 20:24
В четверти школ Украины питание не соответствует нормам, - Госпотребслужба 20:23
От коронавируса умер врач, который одним из первых его обнаружил и был за это репрессирован 20:20
таблетки. Наркотики. фото: pixabay
В США задержали мужчин, которые везли наркотики в сумке с надписью "сумка с наркотиками" 20:17
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
больше новостей
Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина в ГБР не явилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok