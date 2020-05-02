Трамп оголосив кандидатуру наступного посла США в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув кандидатуру стратегічного радника від США в Міністерстві оборони та Збройних Силах України Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні, як ще на початку лютого міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що кандидат на посаду посла США в Україні вже визначено і дана кандидатура всіх влаштовує. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого Дому, передають Українські Новини. "Сьогодні Президент Дональд Трамп оголосив про свій намір призначити наступних осіб на ключові пости у своїй адміністрації: Кіт Дейтон із Вашингтона буде Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - сказано в ньому. Наразі Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Гарміші (Німеччина) і займає цю посаду з 2010 року. Він також одночасно є стратегічним радником з оборони в Міністерстві оборони України та Збройних Силах. Дейтон є генералом-лейтенантом і перебуває у відставці з 2010 року. Дейтон розмовляє російською і німецькою мовами. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в мікроблозі Twitter привітав таке рішення Трампа. Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу. Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяли політиці Трампа. Нацполиция відкрила справа про можливу стеження за екс-послом США Йованович.