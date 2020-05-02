Трамп оголосив кандидатуру наступного посла США в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув кандидатуру стратегічного радника від США в Міністерстві оборони та Збройних Силах України Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні, як ще на початку лютого міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що кандидат на посаду посла США в Україні вже визначено і дана кандидатура всіх влаштовує.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого Дому, передають Українські Новини.

"Сьогодні Президент Дональд Трамп оголосив про свій намір призначити наступних осіб на ключові пости у своїй адміністрації: Кіт Дейтон із Вашингтона буде Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - сказано в ньому.

Наразі Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Гарміші (Німеччина) і займає цю посаду з 2010 року.

Він також одночасно є стратегічним радником з оборони в Міністерстві оборони України та Збройних Силах.

Дейтон є генералом-лейтенантом і перебуває у відставці з 2010 року.

Дейтон розмовляє російською і німецькою мовами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в мікроблозі Twitter привітав таке рішення Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяли політиці Трампа.

Нацполиция відкрила справа про можливу стеження за екс-послом США Йованович.