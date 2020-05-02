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02 мая 2020, суббота, 09:47 147
Америка 2020-05-02T09:47:35+03:00
Українські Новини
США одобрили препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса

США одобрили препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса

Ольга Фандорина
Препарат, Коронавирус, Коронавирус в США, лечение коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдалоп экстренное разрешение на использование для лечения зараженных коронавирусом препарата Ремдесивир. Об этом сообщается на сайте Управления.

Так указывается, что информационные бюллетени о применении Ремдесивир при лечении COVID-19 должны быть доступны для медицинских сотрудников и пациентов. В них также необходимо сообщить о его дозировках, возможных побочных эффектах и сочетаемости с другими лекарствами.

Также глава американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи заявил, что на данный момент "абсолютно ясно", что Ремдесивир помогает людям с тяжелой формой коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, эффективным средством в борьбе с симптомами коронавируса назвали парацетамол.

После этого врачи заявляли об эффективности ибупрофена как жаропонижающего средства.

Противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские аптеки и больницы.

Министерство здравоохранения намерено закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса при помощи дипломатических каналов.

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