Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая

Число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 1 мая превысило 3 млн 333 тыс. Из них более 2 млн 44 тыс. — активные. Более 235 тыс. пациентов умерли. За минувшие сутки в мире диагностировали 94 552 случая заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше, чем 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят (данные по состоянию на 17:30 1 мая по Киеву):

США (1 099 275);

Испания (239 639);

Италия (205 463);

Великобритания (171 253);

Франция (167 178);

Германия (163 331) занимает шестое место, за ней следуют Турция (120 204) и Россия (114 431), где 1 мая стало известно о новом суточном рекорде — почти 8 тыс. новых инфицированных. Закрывают топ-10 мировых очагов болезни Иран (95 646) и Бразилия (87 187), вытеснившая из десятки Китай (82 874).

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Советы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусе

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