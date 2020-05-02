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02 мая 2020, суббота, 08:12 2388
Мир 2020-05-02T08:12:01+03:00
Українські Новини
Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая

Количество заболевших коронавирусом возрастает. Данные на 2 мая

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 1 мая превысило 3 млн 333 тыс. Из них более 2 млн 44 тыс. — активные. Более 235 тыс. пациентов умерли. За минувшие сутки в мире диагностировали 94 552 случая заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше, чем 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят (данные по состоянию на 17:30 1 мая по Киеву):

  • США (1 099 275);
  • Испания (239 639);
  • Италия (205 463);
  • Великобритания (171 253);
  • Франция (167 178);

Германия (163 331) занимает шестое место, за ней следуют Турция (120 204) и Россия (114 431), где 1 мая стало известно о новом суточном рекорде — почти 8 тыс. новых инфицированных. Закрывают топ-10 мировых очагов болезни Иран (95 646) и Бразилия (87 187), вытеснившая из десятки Китай (82 874).

Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом.

Советы МинздраваСоветы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусаАлгоритм действий при симптомах коронавирусе

Как сообщали Українські Новини, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно.

В ООН также заявили, что пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду.

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