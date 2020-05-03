Стався форс-мажор - туроператори не можуть повернути гроші клієнтам, - Асоціація турагентств

Туризм в Україні втрачає близько 1,5 млрд доларів з-за карантинних заходів, та Українська асоціація туристичних агентств заявила, що багато з них не можуть повернути кошти клієнтам, тури яких довелося скасувати через коронавіруса, оскільки це юридично вважається форс-мажором.

Про це Українським Новинам повідомив в інтерв'ю президент асоціації Антон Рудич.

"Стався форс-мажор, за яким зобов'язання сторін припиняються в момент його настання. Ось тому туроператори не повертають гроші", - сказав він.

Рудич підкреслив, що в будь-якому випадку компанії не могли б повернути кошти туристам, тому що вони були спрямовані готелів, авіакомпаній, приймаючій стороні.

За його словами, оптимальне рішення для турфірм - просити клієнтів погодитися на перенесення дат туру, замість його анулювання.

Рудич розповів, що в Німеччині туристи отримали ваучери і мають право вимагати повернення грошей після закінчення 2021 року.

На його думку, держава може допомогти туристичної галузі пережити кризу.

"Перше, визнати дану ситуацію форс-мажором за договорами на туристичні послуги для того, щоб не було необхідності отримувати довідку по кожному випадку в ТПП, яка коштує близько 3 тис. гривень", - прокоментував Рудич.

Також, за його словами, держава для законослухняних компаній, які справно платили податки, може тимчасово скасувати податок на співробітників.

Як повідомляли Українські Новини, UNWTO прогнозує, що в 2020 році число міжнародних туристів скоротиться на 20-30% з-за коронавіруса.

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