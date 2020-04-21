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21 апреля 2020, вторник, 20:13 979
Жизнь 2020-04-21T20:14:03+03:00
Українські Новини
Эксперты назвали наиболее эффективные меры защиты от заражения Covid-19 для врачей, работающих с больными

Эксперты назвали наиболее эффективные меры защиты от заражения Covid-19 для врачей, работающих с больными

Елизавета Кесельман
Исследования, Медики, Коронавирус, Вирусологи
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Исследованием путей передачи заражения коронавируса занимаются многие ученые и эксперты по всему миру. Самой распространенной версией является то, что вирус оседает на поверхностях и способен там жить около недели. Вирусологи Кэтлин Джордан и Винсент Сюй утверждают, что одежда не является основополагающим источником заражения человека Covid-19. Об этом передает healthline.

Как отмечают эксперты, в лабораторных условиях была доказана способность коронавируса жить на ткани до двух дней, но в то же время утверждается, что благоприятными факторами для вирусов считаются влажность и тепло, а ткань имеет сетчатую структуру, поэтому во время похода в супермаркет большая часть возбудителя, осевшая на одежде, просто засохнет и выветрится.

В частности, коронавирус представляет серьезную опасность для медиков и докторов, которые помогают в борьбе с Covid-19, работая и контактируя с инфицированными пациентами.

Для обычного человека, соблюдающего гигиену, самоизоляцию, беспокоиться о заражении через одежду нет смысла. В его случае стирка с мылом или порошком будет достаточной мерой профилактики коронавируса.

Для медиков и лиц, контактирующих с больными лучше применить дополнительные меры. Согласно исследованиям ученых из Уханя, большое количество вируса скапливается на обуви и рукавах одежды. Поэтому их необходимо дезинфицировать и менять чаще.

Может ли обувь быть опасной?

Как отмечают ученые – это спорный вопрос. В половине исследуемых случаев на подошвах обуви медиков был обнаружен SARS-CoV-2. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении.

В этом же разделе эксперты отвечают на вопрос, можно ли принести вирус на подошвах, а затем передать его питомцу?

В большинстве случаев вирусологи склоняются к ответу нет, поскольку в каждом из эпизодовзаражения животное заболевало после контакта с SARS-CoV-2-положительным хозяином. Поэтому в Великобритании ветеринары рекомендуют изолировать животных, чьи хозяева заболели.

В целом, основным путем заражения Covid-19 остается контакт с носителем. Поэтому самыми эффективными мерами являются социальное дистанцирование, ношение маски или респиратора, самоизоляция и регулярное мытье рук.

Как сообщали Українські Новини, исследователи заявили, что коронавирус способен развить и усугубить проблемы с сердцем. 

Кроме того, американские медики заявили, что 80% заболевших коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.

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