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04 мая 2020, понедельник, 08:26 22
Космос 2020-05-04T08:27:04+03:00
Українські Новини
Метеоритный дождь Эта-Аквариды и цветочная Луна: когда посмотреть астрономические явления

Метеоритный дождь Эта-Аквариды и цветочная Луна: когда посмотреть астрономические явления

Ирина Николенко
Космос, Метеоритный дождь, Астрономические явления, Лунный календарь
Суперлуна 2020. Фото: Forbes
Суперлуна 2020. Фото: Forbes

В мае можно наблюдать два астрономических явления – пик звездопада Эта-Аквариды и последнее в этом году суперлуние, а в апреле люди могли наблюдать за звездопадом Лирид. Когда ожидать космические явления, расскажут Українські Новини.

Пик звездопада Эта-Аквариды

В ночь с 6 на 7 мая в небе можно наблюдать пик метеоритного дождя Эта-Аквариды. Средней силы метеорный поток производит до 60 метеоров в час. Большая часть активности приходится на Южное полушарие. В Cеверном скорость способна достигать до 30 метеоров в час.

Эта-Аквариды – это маленькие пыльные частицы кометы Галлея, которая окружает Солнце каждые 76 лет. Много веков эти частицы образуют поток. Он проходит ежегодно с 19 апреля по 28 мая. В это время Земля проходит через поток в мае, частицы пыли попадают в нашу атмосферу и сгорают. Но в этом году из-за полной Луны, можно будет увидить только самые яркие объекты. Лучше всего их наблюдать с места без светового загрязнения, а прибывать поток будет со стороны созвездия Водолея.

Последнее Суперлуние в 2020 году

7 мая можно наблюдать за полной луной и последним Суперлунием в 2020 году. По киевском времени фаза наступит в 13:46. В это время расстояние между спутником и Землей будет минимальным, и Луна будет полностью освещаться солнечными лучами. Суперлуние еще называют цветочной Луной. Это название придумали древние индейцы, ведь в это время начинали появляться весенние цветы.

Как сообщали Українські Новини, в ночь с 7 на 8 апреля жители земли наблюдали за розовым суперлунием. Что и когда можно делать в огороде по Лунному календарю. Также астролог рассказал, как начнется последний весенний месяц у всех знаков зодиака.

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