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22 апреля 2020, среда, 05:15 6
Жизнь 2020-04-22T05:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня пик звездопада Лирид: когда будет видно, как падают звезды

Сегодня пик звездопада Лирид: когда будет видно, как падают звезды

Надежда Комендантова
Звезды, Звездопад, метеор, Лириды, звездопад Лириды

После того, как в начале апреля на небе взошла Розовая луна, в ночь на 16 апреля началось еще одно грандиозное небесное астрономическое явление - звездопад Лирид. Его пик придется на ночь с 22 на 23 число. Українські Новини расскажут об этом астрономическом явлении и когда лучше его наблюдать.

Звездопад Лириды так называется из-за близкого расположения к созвездию Лира. Он небольшой: количество сгораемых частиц около 20 метеоров в час, видено его в Северном полушарии. 

Однако, хоть метеорный поток небольшой, при ясном небе его будет хорошо видно на ночном небе.

Лучшим днем ​​для наблюдения за метеоритами в Лириде станет раннее утро в среду, 22 апреля. 

Лириды - одни из старейших зарегистрированных метеорных звездопадов, с наблюдениями, восходящими к 687 г. до н.э. В некоторые годы лиридный метеорный поток усиливается и может производить до 100 метеоров в час в момент так называемой "вспышки", но трудно точно предсказать, когда это произойдет.

Для того, чтобы наблюдать падение звезд, вам не нужно никакого специального оборудования, просто посмотрите на темное небо, наберитесь терпения и наслаждайтесь шоу.

Заранее можно загадать желание, и не одно, так как падающих звезд при ясной погоде можно будет увидеть очень много. 

В 2019 это недесное явление выглядело так:

А в 2018 звездопад Лирид выглядел так:

Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

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