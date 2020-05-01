Астролог рассказал, у кого из знаков зодиака начнется белая полоса 1 мая

Новый месяц начнется с выходного. Но звезды приготовили множество дел и интересных событий для всех знаков зодиака на этот день. Подробнее об астрологическом прогнозе на пятницу, 1 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды уверяют, что в пятницу Овнам можно не принимать близко к сердцу мелкие неприятности и не волноваться из-за того, что они не смогут повлиять на развитие некоторых событий. В этот день лучше просто позволить событиям развиваться своим ходом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день следует быть внимательнее к мелочам. Также в пятницу представители этого знака смогут найти решение, которое поможет справиться с давней проблемой. Во второй половине дня могут поступить новости и приятные известия. О себе также напомнят давние знакомые.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет благоприятный день. Представители этого знака смогут достичь всех целей, если правильно воспользуются всеми шансами, которые откроются перед ними в этот день. Звезды советуют опираться только на свой опыт и интуицию при принятии важных решений.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет сложный день. Звезды советуют придерживаться плана, ведь необдуманные поступки и ошибочные решения в этот день могут привести к неприятным последствиям.

Лев (23 июля – 22 августа)

В пятницу Львам повезет и они легко смогут справиться с любой работой, даже очень сложной и рутинной. Звезды советуют представителям этого знака не отступать от намеченных целей, ставить перед собой сложные задачи и проявлять активность. Также в пятницу у Львов, которые состоят в отношениях, есть все шансы укрепить отношения со второй половинкой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет неплохой день. Но есть шанс, что в первой половине пятницы некоторые события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось бы представителям этого знака. Возможно придется менять планы на ходу. Однако к обеду ситуация стабилизируется, что придаст Девам уверенности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день у Весов появится множество интересных идей, некоторые из которых представители этого знака захотят воплотить в жизнь. Но в этот день есть вероятность финансовых потерь. Потому звезды советуют быть аккуратнее с финансами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В первой половине дня у Скорпионов могут возникнуть задержки в делах, а также разногласия и споры. Сложные ситуации поставят представителей этого знака в тупик и они не будут знать, что следует предпринять. Однако во второй половине дня ситуация стабилизируетя, проблемы разрешатся и не будут выглядеть столь угрожающе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В пятницу Стрельцам следует сосредоточиться на решении накопившихся проблем. Ведь скоро их может стать так много, что представители этого знака просто утонут в них. Возможно также понадобиться помощь близких. Звезды советуют просить помощь сразу, как только Стрельцы почувствуют, что не справляются.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козероги смогут достичь больших успехов. Звезды советуют представителям этого знака смело начинать новые масштабные проекты и браться за сложные дела. В этот день все будет идти по плану, а проблемы не возникнут на пути.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи в этот день без труда смогут достичь всех поставленных целей, если сосредоточатся на делах и будут применять творческий подход к ним. Вторая половина дня подходит для решения семейных проблем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что в пятницу Рыбам придется очень сильно постараться, чтобы достичь хорошего результата в делах. Также если представители этого знака смогут сохранить уверенность в своих силах, то у них будет шанс получить желаемое. Кроме того, этот день предоставит вамРыбам возможность исправить несколько старых ошибок.

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