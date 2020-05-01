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01 мая 2020, пятница, 05:28 999 Инфографика
Lifestyle 2020-05-01T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, у кого из знаков зодиака начнется белая полоса 1 мая

Астролог рассказал, у кого из знаков зодиака начнется белая полоса 1 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Новый месяц начнется с выходного. Но звезды приготовили множество дел и интересных событий для всех знаков зодиака на этот день. Подробнее об астрологическом прогнозе на пятницу, 1 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды уверяют, что в пятницу Овнам можно не принимать близко к сердцу мелкие неприятности и не волноваться из-за того, что они не смогут повлиять на развитие некоторых событий. В этот день лучше просто позволить событиям развиваться своим ходом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день следует быть внимательнее к мелочам. Также в пятницу представители этого знака смогут найти решение, которое поможет справиться с давней проблемой. Во второй половине дня могут поступить новости и приятные известия. О себе также напомнят давние знакомые.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет благоприятный день. Представители этого знака смогут достичь всех целей, если правильно воспользуются всеми шансами, которые откроются перед ними в этот день. Звезды советуют опираться только на свой опыт и интуицию при принятии важных решений.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет сложный день. Звезды советуют придерживаться плана, ведь необдуманные поступки и ошибочные решения в этот день могут привести к неприятным последствиям.

Лев (23 июля – 22 августа)

В пятницу Львам повезет и они легко смогут справиться с любой работой, даже очень сложной и рутинной. Звезды советуют представителям этого знака не отступать от намеченных целей, ставить перед собой сложные задачи и проявлять активность. Также в пятницу у Львов, которые состоят в отношениях, есть все шансы укрепить отношения со второй половинкой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет неплохой день. Но есть шанс, что в первой половине пятницы некоторые события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось бы представителям этого знака. Возможно придется менять планы на ходу. Однако к обеду ситуация стабилизируется, что придаст Девам уверенности. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день у Весов появится множество интересных идей, некоторые из которых представители этого знака захотят воплотить в жизнь. Но в этот день есть вероятность финансовых потерь. Потому звезды советуют быть аккуратнее с финансами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В первой половине дня у Скорпионов могут возникнуть задержки в делах, а также разногласия и споры. Сложные ситуации поставят представителей этого знака в тупик и они не будут знать, что следует предпринять. Однако во второй половине дня ситуация стабилизируетя, проблемы разрешатся и не будут выглядеть столь угрожающе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В пятницу Стрельцам следует сосредоточиться на решении накопившихся проблем. Ведь скоро их может стать так много, что представители этого знака просто утонут в них. Возможно также понадобиться помощь близких. Звезды советуют просить помощь сразу, как только Стрельцы почувствуют, что не справляются.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козероги смогут достичь больших успехов. Звезды советуют представителям этого знака смело начинать новые масштабные проекты и браться за сложные дела. В этот день все будет идти по плану, а проблемы не возникнут на пути.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи в этот день без труда смогут достичь всех поставленных целей, если  сосредоточатся на делах и будут применять творческий подход к ним. Вторая половина дня подходит для решения семейных проблем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что в пятницу Рыбам придется очень сильно постараться, чтобы достичь хорошего результата в делах. Также если представители этого знака смогут сохранить уверенность в своих силах, то у них будет шанс получить желаемое. Кроме того, этот день предоставит вамРыбам возможность исправить несколько старых ошибок.

Как сообщали Українські Новини, гигантский астероид 1998 OR2 приблизился к Земле. За его полетом можно было наблюдать онлайн.

Также рассказывали о том, чем еще можно заняться на карантине.

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