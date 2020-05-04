Метеоритний дощ Ета-Аквариди і квітковий Місяць: коли подивитися астрономічні явища

У травні можна спостерігати два астрономічні явища – пік зорепаду Ета-Аквариди і останній в цьому році супермісяць, а в квітні люди могли спостерігати за метеоритним дощем Ліриди. Коли очікувати космічні явища, розкажуть Українські Новини.

Пік зорепаду Ета-Аквариди

У ніч з 6 на 7 травня в небі можна спостерігати за піком метеоритного дощу Ета-Аквариди. Середньої сили метеоритний потік виробляє до 60 метеоритів за годину. Велика частина активності припадає на Південну півкулю. У Північній – швидкість здатна досягати до 30 метеоритів за годину.

Ета-Аквариди – це маленькі пилові частинки комети Галлея, яка оточує Сонце кожні 76 років. Багато століть ці частки утворюють потік. Він проходить щорічно з 19 квітня по 28 травня. В цей час Земля проходить через потік в травні, частинки пилу потрапляють у нашу атмосферу і згоряють. Але в цьому році через повний Місяць, можна буде побачити лише найяскравіші об'єкти. Найкраще спостерігати з місця без світлового забруднення, а прибуватиме потік з боку сузір'я Водолія.

Останній Супермісяць в 2020 році

7 травня можна спостерігати за повним Місяцем і останнім Супермісяцем в 2020 році. За київським часом фаза настане о 13:46. В цей час відстань між супутником і Землею буде мінімальним, і Місяць буде повністю освітлюватися сонячними променями. Супермісяць ще називають квітковим Місяцем. Цю назву придумали стародавні індійці, адже в цей час починали з'являтися весняні квіти.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч з 7 на 8 квітня жителі землі спостерігали за рожевим Супермісяцем. Що і коли можна робити в городі за Місячним календарем. Також астролог розповів, як почнеться останній весняний місяць у всіх знаків зодіаку.