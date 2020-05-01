На Синайском полуострове произошел теракт: погибли 10 человек

В Египте, где ранее продлили на 3 месяца чрезвычайное положение из-за коронавируса, на Синайском полуострове, недалеко от курорта Шарм-эль-Шейха произошел теракт, в ходе которого погибли 10 человек. Об этом передает DW.

Отмечается, что нападение произошло 30 апреля. Произошел взрыв бронетранспортера, который был взорван во время передвижения недалеко от города Бир аль-Абд.

Официальный представитель армии Тамер Рефаи сказал, что в ходе инцидента было убито или ранено 10 солдат, но не уточнил, сколько из них погибло. В группе был хотя бы один офицер.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.

Президент Абдель-Фаттах эль-Сисси выразил свои соболезнования в посте на Facebook, восхваляя солдат как "героев" и "мучеников".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Египте на прихожан рухнул храм, а в Мозамбике ликвидировали более 100 исламистов, которые с 2017 года убивали мирных жителей.

Кроме того, в январе 2020 года, Исламское государство выбрало себе нового лидера террористов, который является одним из его основателей.