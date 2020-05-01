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01 мая 2020, пятница, 11:29 608
Общество 2020-05-01T11:29:56+03:00
Українські Новини
Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности

Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности

Анна Рудык
Пожары, Лесные пожары, Пожароопасность, ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium

В то время, как в Чернобыльской зоне продолжается тление, в некоторых регионах Украины сегодня, 1 мая, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Синоптики прогнозируют, что сегодня на большей части территории страны пройдут дожди, местами – с грозами.

В восточных и некоторых южных и западных областях небо затянут облака, однако осадков не будет. Температура днем – до 25 градусов с отметкой "плюс".

Как сообщали Українські Новини, перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор.

Ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

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