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01 мая 2020, пятница, 11:01 169
Судебная власть 2020-05-01T11:01:07+03:00
Українські Новини
НАБУ передумало в карантин ремонтировать фасад своего здания за 5,6 млн гривен

НАБУ передумало в карантин ремонтировать фасад своего здания за 5,6 млн гривен

Анна Рудык
Закупки, Госзакупки, НАБУ, карантин в Украине
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро отменило тендер на закупку услуг по ремонту фасадов своего здания в Киеве в период карантина за 5,6 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен 20 марта.

Предложения можно было подавать до 6 апреля.

Речь шла о ремонте фасадов центрального здания НАБУ на ул. Сурикова, 3.

Ожидаемая стоимость ремонта составляла 5 650 892 гривны.

Однако, 29 апреля тендер был отменен в связи с сокращением расходов на осуществление закупки.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" собирается закупить автомобилей Fiat Doblo Maxі на почти 8,5 млн евро.

Ранее Нацполиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобиля, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Также Служба безопасности Украины после введения карантина объявила тендер на закупку 41 автомобиля. Общая ожидаемая стоимость закупки 24 570 000 гривен.

Тем временем Дубилет заявил, что ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе.

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