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  • Трамп знает о состоянии Ким Чен Ына, однако не может об этом говорить
28 апреля 2020, вторник, 10:18 315
Мир 2020-04-28T10:18:59+03:00
Українські Новини
Трамп знает о состоянии Ким Чен Ына, однако не может об этом говорить

Трамп знает о состоянии Ким Чен Ына, однако не может об этом говорить

Елизавета Кесельман
США, Северная Корея, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Здоровье Ким Чен Ына
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Скриншот/ youtube.com
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Скриншот/ youtube.com

Скандал вокруг состояния Ким Чен Ына набирает оборотов. Ранее СМИ опубликовали новости о его смерти, однако на днях северокорейский диктатор появился на публике. Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что владеет информацией о состоянии Ким Чен Ына, однако не намерен об этом рассказывать. Об этом он заявил на брифинге. 

В частности, американский лидер добавил, что пока не может раскрывать информацию. Он выразил свои надежды и наилучшие пожелания лидеру Северной Кореи. Трамп заявил, что у Ким Чен Ына все в порядке. 

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду", - резюмировал Трамп. 

Как сообщали Українські Новини, новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились около недели назад. 

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

В конечном итоге, после появления лидера на публике, советник Ким Чен Ына рассказал о состоянии диктатора. 

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