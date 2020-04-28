Трамп знает о состоянии Ким Чен Ына, однако не может об этом говорить

Скандал вокруг состояния Ким Чен Ына набирает оборотов. Ранее СМИ опубликовали новости о его смерти, однако на днях северокорейский диктатор появился на публике. Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что владеет информацией о состоянии Ким Чен Ына, однако не намерен об этом рассказывать. Об этом он заявил на брифинге.

В частности, американский лидер добавил, что пока не может раскрывать информацию. Он выразил свои надежды и наилучшие пожелания лидеру Северной Кореи. Трамп заявил, что у Ким Чен Ына все в порядке.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду", - резюмировал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились около недели назад.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

В конечном итоге, после появления лидера на публике, советник Ким Чен Ына рассказал о состоянии диктатора.