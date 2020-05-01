В ООН не знають, що відбувається з лідером КНДР Кім Чен Ином

В той час, як президент США Дональд Трамп знає, що насправді відбувається з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, однак не може про це розповісти, глава Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що в відомстві не володіють інформацією про стан здоров'я лідера КНДР.

За словами голови ООН, організація не володіє інформацією щодо стану здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

"Ми не володіємо жодною інформацією від КНДР щодо стану Кім Чен Ина", - заявив він.

Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. Останнім його публічною появою було проведення засідання політбюро ЦК Трудової партії КНДР з питань внутрішньої політики.

Як повідомляли Українські Новини, новини про те, що Кім Чен Ин переніс операцію на серцево-судинній системі, з'явилися трохи більше тижня тому.

Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що з-за поганого самопочуття Кім Чен Ина Північну Корею очолить молодша сестра диктатора - Кім Є Чжон.

Після цього ЗМІ опублікували інформацію про його смерть, однак радник Кім Чен Ина спростував інформацію про стан диктатора.