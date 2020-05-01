Запорожская АЭС отключила четвертый энергоблок

После отключения второго энергоблока, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 1 мая в 00:01 отключила энергоблок №4 от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

Об этом говорится в сообщении ЗАЭС, передают Українські Новини.

В настоящее время в работе находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС, суммарная мощность генераторов составляет 1 970 МВт.

На энергоблоке №3 идут 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 16 сутки планового среднего ремонта, энергоблок №2 находится в резерве.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре ЗАЭС подключила пятый энергоблок к сети после ремонта.

Ранее Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты.

Также Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 15 марта в 00:02 вывела энергоблок №2 в плановый ремонт.