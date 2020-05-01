Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев за 2019 задекларировал 11 тыс. ежемесячной зарплаты и ВАЗ 1995 года вып

В то время, как в апреле Журавлев получил гонорар больше 300 тыс. гривен, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Олег Журавлев задекларировал за 2019 год 10,89 тыс. ежемесячной заработной платы и автомобиль ВАЗ-2107 1995 года выпуска.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

В 2019 году Журавлев получил 156 241 гривну дохода, из которых 22 314 гривен пенсии, 130 731 гривна зарплаты на должности заведующего сектором по вопросам автоматизированной обработки информации Управления социальной защиты населения Светловодского городского совета Кировоградской области и 3 196 гривен монетезации льгот.

Также совместно с женой он владеет квартирой в Светловодске площадью 49,5 кв. м.

Его жена Оксана в прошлом году получила 132 426 гривен зарплаты в акционерном обществе "КИБ" и 284 гривны кэшбека по платежной карте Универсалбанка.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году члены правления "Укрзализныци" получили в среднем по 12 млн гривен вознаграждения.

Также зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза.

Тем временем член набсовета "Укрзализныци" Лещенко задекларировал больше 300 тыс. гонорара в апреле