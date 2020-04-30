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  • В Германии сняли запрет на проведение богослужений во время карантина
30 апреля 2020, четверг, 21:20 151
Европа 2020-04-30T21:20:36+03:00
Українські Новини
В Германии сняли запрет на проведение богослужений во время карантина

В Германии сняли запрет на проведение богослужений во время карантина

Елизавета Кесельман
Германия, Карантин, Корнавирус в Германии, религиозные мероприятия
Германия. Церковь.Фото: pixabay
Германия. Церковь.Фото: pixabay

Несмотря на то, что в Германии уже четвертый день наблюдается рост заражений коронавирусом, федеральный конституционный суд Германии отменил запрет на проведение богослужений во время карантина, допустив некоторые исключения. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что суд одобрил проведение религиозных мероприятий при условии полного соблюдения мер предосторожности. Это значит, что проводить собрания смогут без пения, в медицинских масках и с разметкой дистанции между местами для молитвы.

Вопрос об отмене запрета поднялся после обращения мусульманской общины Нижней Саксонии, которая считает запрет богослужений серьезным нарушением религиозной свободы.

Суд утверждает, что нарушение религиозных прав было особенно вопиющим из-за невозможности проводить пятничные молитвы во время Рамадана. При этом постановление касается не только мусульман, но и всех других религиозных общин, которые тоже могут возобновить богослужения.

Как сообщали Українські Новини, канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала план выхода из режима самоизоляции в Германии.

В Румынии врачей причислили к "лику святых", однако церковь назвала это богохульством.

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