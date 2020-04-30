Арахамия заявил, что Зеленский нашел Саакашвили другую должность вместо вице-премьера

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет о возможном назначении председателя партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на другую должность вместо вице-премьер-министра по реформам по инициативе Президента Владимира Зеленского.

"Михаил Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с Президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать, новую должность", - сказал он.

Арахамия не сообщил, будет ли это должность именно в Кабинете Министров или Офисе Президента.

По его информации, о должности, которая будет предложена Саакашвили, сообщат, возможно, в четверг или в начале следующей недели.

"По моему личному мнению, вице-премьера по реформам без портфеля, как говорят, это не та должность, на которой можно настоящие глубокие реформы реализировать", - добавил он.

По словам Арахамии, количества голосов в парламенте на данный момент хватает для назначения Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером.

Тем временем, президент Грузии встревожена "неприемлемым и непонятным" назначением Саакашвили.