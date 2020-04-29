Разумков прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не уверен, что будет полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство. Так он прокомментировал в интервью "РБК-Украина" возможное назначение Михаила Саакашвили вице-премьером.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах это очень важно. Но все-таки я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров... По состоянию на сегодня я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - сказал он.

По словам спикера парламента, во фракции "Слуга народа" мнения по кандидатуре Саакашвили разделились.

При этом Разумков допускает, что опыт экс-президента Грузии может быть использован не только в Кабмине, но и в других направлениях.

"Мы видели и выступление Михаила Николозовича, в том числе и заявление со стороны Офиса Президента, что они рассматривали такую возможность (назначение Саакашвили в правительство) и такие дискуссии велись. Насколько они были глубокими и являлись уникальными: может быть, рассматривался различный спектр применения тех знаний и того опыта, который есть у (бывшего) президента Саакашвили. Думаю, что они могут быть применены в другом направлении, если будет принято такое общее решение", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Грузия намерена отозвать своего посла в Украине в случае, если бывший Президент Грузии Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Кабинета Министров Украины.