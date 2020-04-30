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30 квітня 2020, четвер, 17:24 24
Президент 2020-04-30T17:41:16+03:00
Українські Новини
Арахамія заявив, що Зеленський для Саакашвілі знайшов іншу посаду замість віце-прем'єра

Арахамія заявив, що Зеленський для Саакашвілі знайшов іншу посаду замість віце-прем'єра

Ярина Вацяк
Міхеіл Саакашвілі, Володимир Зеленський, Давид Арахамія
Саакашвілі вже в Польщі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil/
Саакашвілі вже в Польщі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil/

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявляє про можливе призначення голови партії "Рух нових сил" Міхаіла Саакашвілі на іншу посаду замість віце-прем'єр-міністра реформ за ініціативою президента Володимира Зеленського.

"Міхаіл Саакашвілі останні кілька днів вів тривалі консультації з президентом і вони знайшли інший формат, в якому вони будуть працювати, нову посаду", - сказав він.

Арахамія не повідомив, чи буде ця посада саме у Кабінеті Міністрів чи Офісі Президента.

За його інформацією, про посади, яка буде запропонована Саакашвілі, повідомлять, можливо, в четвер або на початку наступного тижня.

"На мою особисту думку, віце-прем'єра з питань реформ без портфеля, як кажуть, це не та посада, на якій можна справжні глибокі реформи реалізовувати", - додав він.

За словами Арахамии, кількості голосів у парламенті на сьогодгодні вистачає для призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з питань реформ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром.

Тим часом, президент Грузії стривожена "неприйнятним і незрозумілим призначенням Саакашвілі.

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