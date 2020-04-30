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  • Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Что делать с билетами
30 апреля 2020, четверг, 17:11 86
Афиша 2020-04-30T17:18:49+03:00
Українські Новини
Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Что делать с билетами

Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Что делать с билетами

Елена Новикова
Atlas Weekend, Фестиваль, Коронавирус, Atlas Weekend-2020, Перенос фестиваля
Atlas Weekend. Фото: 24 tv
Atlas Weekend. Фото: 24 tv

В связи с распространением коронавируса в Украине музыкальный фестиваль Atlas Weekend переносится на следующий год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend переносится на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", — говорится в нем.

Также сообщается, что новые даты Atlas Weekend: 6-11 июля 2021 года. А билеты, купленные на фестиваль в этом году, будут действовать и в 2021. Все, кто не смогут посетить Atlas Weekend в следующем году, будут иметь возможность вернуть деньги. Вскоре на официальных ресурсах фестиваля опубликуют детальные инструкции, как это можно сделать.

Отмечается, что организаторы Atlas Weekend в данный момент ведут переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже заявленный лайнап. Также они будут анонсировать новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса перенесли "Киевпрайд-2020", детский фестиваль "Книгомания" во Львове, "Евровидение-2020" и множество других мероприятий.

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