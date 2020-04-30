Гривня перед травневими вихідними подешевшала. Курс валют на міжбанку

Перед травневими вихідними курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в середу на 7 коп. у четвер знизився на 2 коп. до 26,96 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,94-26,98 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,91-26,94 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,96-26,97 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,56% з 23,74 UAH\/USD до 26,96 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH\/USD п'ятий тиждень поспіль. Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 травня, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH\/USD.