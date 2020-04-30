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30 квітня 2020, четвер, 17:01 9
Фінанси 2020-04-30T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня перед травневими вихідними подешевшала. Курс валют на міжбанку

Гривня перед травневими вихідними подешевшала. Курс валют на міжбанку

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

Перед травневими вихідними курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в середу на 7 коп. у четвер знизився на 2 коп. до 26,96 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,94-26,98 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,91-26,94 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,96-26,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,56% з 23,74 UAH/USD до 26,96 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 травня, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

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