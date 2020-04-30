Гривня перед травневими вихідними подешевшала. Курс валют на міжбанку

Перед травневими вихідними курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в середу на 7 коп. у четвер знизився на 2 коп. до 26,96 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,94-26,98 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,91-26,94 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,96-26,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,56% з 23,74 UAH/USD до 26,96 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 травня, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.