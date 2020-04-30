Гривна начала падать. НБУ понизил курс нацвалюты на 4 мая

В то время, как доллар упал перед длинными выходными, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 мая, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 апреля-3 мая, на 7,96 коп. до 26,9735 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в январе банки заработали 6,6 млрд гривен, в марте текущего года прибыль банков сократилась в 95 раз до 97 млн гривен по сравнению с февралем.

Тем временем в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 апреля на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Также экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Ранее сообщалось о том, что НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.