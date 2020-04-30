В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса

В то время, как в Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом, 13 человек заболели коронавирусом в пансионате для престарелых "Любовь" в селе Зазимье Броварского района Киевской области.

Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українськi Новини.

"Пансионат для лиц преклонного возраста "Любовь" в селе Зазимье Броварского района - частное домовладение где проживает 23 подопечных и 5 сотрудников. 26 апреля госпитализировали одного подопечного, экспресс-тест показал коронавирус, после чего ему сделали ПЦР-тестирование и терапию, но он умер 28 апреля", - сказал Володин.

Он отметил, что после этого экспресс-тесты на коронавирус показали 13 положительных результатов у 11 подопечных и 2 сотрудников пансионата.

Также 29 апреля было сделано 13 тестов методом ПЦР, еще 15 планируется сделать 1 мая.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 29 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человек до 664, в то время, как в Киеве зафиксировали уже 1 401 случай заражения COVID-19.