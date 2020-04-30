В Киевской области продовольственным рынкам разрешили работать

Киевская область решила открыть продовольственные рынки после того, как Кабмин разрешил работу рынков с первого мая.

Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной администрации Василий Володин, передают Українськi Новини.

"Сегодня принято решение о возобновлении рынков", - сказал он.

По его словам, рынки будут работать только с условием соблюдения всех санитарных противоэпидемических норм.

На рынках установлены такие требования:

быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции;

проводить температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);

находиться на рынке - в одетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе)

на каждом входе установить диспенсер с антисептиком;

количество покупателей - не более 1 на 10 м² торговой площади рынка;

расстояние между продавцами - не менее 3 м;

рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами (с пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) - каждые 3:00;

дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня рынке;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения Украины заявило, что открытие рынков во время карантина возможно лишь при условии выполнения правил, утвержденных Минздравом.

Ранее сообщалось о том, что, в Киеве закрытым остается Бессарабский рынок. Администрация рынка сообщила, что рынок остается закрытым до решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров никак не влияет на открытие. В администрации добавили, что это касается всех рынков в Киеве.