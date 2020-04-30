В зону ЧАЭС перевезли радиоактивные отходы из Кировоградской области

В зону отчуждения перевезли радиоактивные отходы, изъятые на объекте Цибулево в Кировоградской области в рамках проекта НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

"В зону отчуждения на пункт захоронения радиоактивных отходов Буряковка, были перевезены "исторические" радиоактивные отходы, которые были изъяты из объекта Цибулево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отходы были упакованы в контейнеры и размещены на специальной площадке, находящейся на территории пункта захоронения радиоактивных отходов Буряковка.

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Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

Ранее сотрудница пресс-службы Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Наталья Дегтяренко на своей странице в социальной сети Facebook написала, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента (НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.