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30 апреля 2020, четверг, 12:08 269
Кабмин 2020-04-30T12:28:16+03:00
Українські Новини
Министр здравоохранения рассказал, когда планируют ослабить карантинные ограничения для малого бизнеса

Министр здравоохранения рассказал, когда планируют ослабить карантинные ограничения для малого бизнеса

Елена Новикова
Экономика, Минздрав, Карантин, Максим Степанов, Малый бизнес, карантин в Украине, ослабление карантина
Максим Степанов
Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует ослабление карантинных ограничений для малого бизнеса с 11 мая, в то время, как предприниматели просят Кабмин разрешить розничную торговлю и часть бытовых услуг с 1 мая.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Относительно смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса, все это мы планируем делать уже с 11 мая. Оно будет касаться и магазинов, и парикмахерских, и других бытовых вещей, которыми мы привыкли пользоваться", - сказал министр.

Степанов отметил, что открытие продовольственных рынков было взвешенным шагом и такие рынки очень важны для экономики и сдерживания цен на продукты питания.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая.

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