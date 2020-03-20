Из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки, - глава агентства туризма

В то время как мировой туризм из-за пандемии коронавируса может потерять до 2 триллионов долларов, торизм в Украине также имеет большие проблемы из-за ограничительных мер. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, пишет "Сегодня".

"Сектор туризма является одним из наиболее пострадавших в мире от вспышки COVID-19, который влияет как на спрос, так и на предложение. Это будет провоцировать дальнейший регресс в условиях более слабой мировой экономики, геополитической, социальной и торговой напряженности, а также неравномерной эффективности среди основных рынков путешествий. Украину, как и весь мир, не обошел этот кризис стороной. И все проблемы отрасли как никогда стали очевидны", – отметила она.

Олеськив говорит, что новый закон о туризме не был принят прошлой Верховной Радой, что также влечет за собой очень много вопросов, которые уже могут возникнуть у туристических операторов, агентов и туристов.

"Эти проблемы годами никто не решал, зато занимался самопиаром и популизмом", – добавила она.

По словам Олеськив, агентство находится в процессе институционального развития, но уже сейчас проходит работа над системными изменениями, а также предпринимаются меры, которые в дальнейшем помогут выйти из кризиса и сделать рывок в развитии туризма.

Как сообщали Українські Новини, в Риме из-за коронавируса туристы отменили 90% броней.

Тем временем, по данным на 20 марта коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших.