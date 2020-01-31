Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"

Национальная акционерная компания (НАК) "Нефтегаз Украины" отказалась предоставить информацию о суммах заработной платы за 2019 год, полученных председателем правления Андреем Коболевым и исполнительным директором группы Юрием Витренко.

Об этом говорится в ответе "Нефтегаза Украины" на информационный запрос Українських Новин.

"Запрашиваемая Вами персонифицированная информация о заработной плате руководства Компании за 2019 год со всеми подплатамы, в толковании Конституционного Суда Украины, являются сведениями об отношениях имущественного характера, связанными с личностью. Распространение таких сведений без согласия самого лица допускается исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, а также в порядке, определенном законодательством. На сегодня Компания не имеет законных оснований для распространения конфиденциальной информации относительно указанных в запросе лиц", - сказано в документе.

Уточним, согласно данным проведенного исследования "Уровень заработных плат в органах государственной власти на государственных предприятиях в Украине и других европейских странах", вознаграждение предправления "Нефтегаза Украины" является наибольшим среди руководителей нефтегазовых компаний 5 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Коболев получил вознаграждение в размере 47,1 млн гривен, после чего, в апреле 2019 года "Нефтегаз" засекретил новый контракт Коболева с заоблачной зарплатой.

Также предправления "Нефтегаза" получал более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали значительно уменьшить огромную зарплату предправления "Нефтегаза Украины" Коболева.