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28 апреля 2020, вторник, 21:40 1041
Транспорт 2020-04-28T21:49:25+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" приостановила консультации с немецкой Deutsche Bahn, - Криклий

"Укрзализныця" приостановила консультации с немецкой Deutsche Bahn, - Криклий

Ярина Вацяк
Deutsche Bahn, Укрзализныця, консультации
Укрзализныця
Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" приостановило консультации с железнодорожной компанией Deutsche Bahn (Германия).

Об этом в интервью порталу "Лига.net" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера — 80+ млн гривен. Сейчас "Укрзализныця" не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках. Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы "Укрзализныця" была современной компанией, холдингом из трех или более операторов — инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, компания отложила IPO.

В то же время в мае начинается эксперимент с использованием частной тяги на железной дороге - Криклий сообщил, что среди участников этого эксперимента точно есть компании "Кернел" и "Ивано-Франковскцемент".

Также министр отметил, что по итогам года "Укрзализныця" будет стремиться выйти на безубыточность.

"В марте грузоперевозки просели на 7%, в апреле — уже на 12%", - прокомментировал он.

По словам Криклия, компании понадобится не менее 5 млрд гривен рефинансирования.

Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве.

Также Гончарук заявлял о намерениях кабмина передать акционерное общества "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche bahn на 10 лет.

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