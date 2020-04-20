Высший антикорсуд отказался повторно арестовывать экс-депутата Рады Микитася

Высший антикоррупционный суд отказался повторно арестовывать бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, который не внес залоговую сумму в 100 млн гривен.

Об этом говорится в прямой трансляции заседания, передают Українські Новини.

Отмечается, что бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа") подозревается в присвоении 82 млн гривен государственных средств при обмене квартирами для военнослужащих.

Указывается, что 3 апреля Высший антикоррупционный суд взыскал в бюджет 80 миллионов гривен и назначил новый залог 100 миллионов гривен в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств.

"Так как на данное время этот залог не внесен, статья УПК 182, учитывая материальное состояние и доходы Микитася, предоставляет мне возможность обратиться к судье с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 мая", - заявила прокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Микитась является сыном владельца компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрея Вавриша. Анонимный Telegram-канал пранкера "Джокера" сообщил о том, что Микитась в ЖК "Чарівне місто" от "Укрбуда" купил 13 квартир на 11 млн гривен.

20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

Также суд обязал Максима Микитася носить электронный браслет до 14 апреля.

До этого в ПАО "Киевметрострой" заявили об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася.