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20 апреля 2020, понедельник, 18:35 1630
Политика 2020-04-20T18:36:26+03:00
Українські Новини
Высший антикорсуд отказался повторно арестовывать экс-депутата Рады Микитася

Высший антикорсуд отказался повторно арестовывать экс-депутата Рады Микитася

Надежда Комендантова
Арест, Максим Микитась, Высший антикоррупционный суд
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Высший антикоррупционный суд отказался повторно арестовывать бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, который не внес залоговую сумму в 100 млн гривен.

Об этом говорится в прямой трансляции заседания, передают Українські Новини.

Отмечается, что бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа") подозревается в присвоении 82 млн гривен государственных средств при обмене квартирами для военнослужащих.

Указывается, что 3 апреля Высший антикоррупционный суд взыскал в бюджет 80 миллионов гривен и назначил новый залог 100 миллионов гривен в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств.

"Так как на данное время этот залог не внесен, статья УПК 182, учитывая материальное состояние и доходы Микитася, предоставляет мне возможность обратиться к судье с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 мая", - заявила прокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Максим Микитась является сыном владельца компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрея Вавриша. Анонимный Telegram-канал пранкера "Джокера" сообщил о том, что Микитась в ЖК "Чарівне місто" от "Укрбуда" купил 13 квартир на 11 млн гривен.

20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

Также суд обязал Максима Микитася носить электронный браслет до 14 апреля.

До этого в ПАО "Киевметрострой" заявили об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася.

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