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29 апреля 2020, среда, 18:42 87
Мир 2020-04-29T18:46:33+03:00
Українські Новини
В Британии на коронавирус будут тестировать всех, кто работает не из дома

В Британии на коронавирус будут тестировать всех, кто работает не из дома

Елизавета Кесельман
Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус в Британии, Тестирование на коронавирус
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

В то время, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в 55 лет, в стране заявили, что на коронавирус будут тестировать каждого человека, который работает не из дома. Об этом передает ВВС.

В частности, правительство Британии расширило список тех, кто может пройти тест на коронавирус. Такую возможность отныне имеют все, кто работают не из дома, персонал и постояльцы домов престарелых, а также те, кто старше 65 лет. До этого тестирование проводилось всем медработникам.

"С сегодняшнего дня тестирование на коронавирус в Англии стало доступным еще миллионам граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Британии планирует проводить 100 тысяч тестирований в день.

Как сообщали Українські Новини, ранее Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Власти запретили выходить из дома без необходимости. 

Также Оксфорд начал тестировать. вакцину от коронавируса на людях. 

Кроме того, Борис Джонсон считает, что ослаблять карантин в Британии еще рано, так как это может вызвать вторую волну эпидемии. 

 

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