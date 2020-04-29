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29 апреля 2020, среда, 17:23 177
Верховная Рада и партии 2020-04-29T17:23:16+03:00
Українські Новини
В четверг состоится внеочередное заседание Рады: в повестке дня "антиколомойский" закон

В четверг состоится внеочередное заседание Рады: в повестке дня "антиколомойский" закон

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Рада, Повестка дня, Внеочередное заседание, Закон о банках, Антиколомойский закон
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании в четверг, 30 апреля, в 13:30 рассмотрит вопрос запуска рассмотрения законопроекта о банках, принятие которого является ключевым уловием для получения транша МВФ, по специальной процедуре во 2 чтении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українськi Новини.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 30 минут 30 апреля 2020 года", - говорится в нем со ссылкой на распоряжение председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Соответствующее заседание созвано в связи с требованием 159 депутатов Рады.

Согласно сообщению, в 12:00 в четверг состоится согласительный совет руководителей фракций и групп.

На заседании в четверг парламент рассмотрит предложение депутатов Рады касательно применения специальной процедуры рассмотрения во 2 чтении законопроекта о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам (№2571-д).

В повестке дня всего 17 пунктов, среди которых нет кадровых вопросов.

Также Рада рассмотрит законопроекты №3400 об изменениях сроков расследования временной следственной комиссией (ВСК) заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского о коррупционных схемах в Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе, №2769 о внесении изменений в Избирательный кодекс (касательно размера денежного залога), №3068 о обращение к парламентам иностранных государств об осуждении вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят проект постановления №3384 об отчете ВСК по пожарам (взрывам) на складах боеприпасов (продление работы на 6 месяцев) и законопроект №3329 об освобождение от налогов доходов медработников.

Как сообщали Українськi Новини, рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами.

Тем временем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.

16 апреля Верховная Рада упростила процедуру рассмотрения большого количества поправок к законопроектам, введя особую процедуру их рассмотрения и запретила индивидуальное внесение депутатами постановлений об отмене принятого закона.

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили рассчитывал на голосование за его кандидатуру на должность вице-премьер-министра по реформам в четверг, 30 апреля.

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