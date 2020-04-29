В Киевской области нелегально изготовляли некачественные антисептики

Служба безопасности Украины обнаружила 13 тонн спиртовой смеси для незаконного изготовления и реализации некачественных антисептических средств в Киевской области в то время, как в аптеки Киева завезли антисептики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Во время санкционированных следственных действий по месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности, этиловый спирт, антифриз, глицерин", - говорится в нем.

Оперативники установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств, часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части Вооруженных сил.

Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

Также найдены наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

Антисептический раствор. Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

С началом эпидемии коронавируса антисептики взлетели в цене в несколько раз. Потом цены на них снизились, но не намного.