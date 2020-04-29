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29 апреля 2020, среда, 15:53 1827
Общество 2020-04-29T15:54:42+03:00
Українські Новини
В Киеве больницу № 9 закрыли на карантин. Плановые операции там не проводят

В Киеве больницу № 9 закрыли на карантин. Плановые операции там не проводят

Кира Молчанова
Киев, Карантин, Коронавирус, карантин в Киеве, Киевская городская клиническая больница №9
Киевская городская клиническая больница №9. Фото: Фото: google.com/maps
Киевская городская клиническая больница №9. Фото: Фото: google.com/maps

Киевская городская клиническая больница №9, визит в которую показывал мэр столицы Виталий Кличко, закрыта на карантин, работают только бригады "скорой помощи".

Об этом Українським Новинам сообщили в приемном отделении больницы.

"На карантин закрыта больница, работает только "скорая помощь", когда привозят на хирургию и в реанимацию", — сказали в приемном отделении.

Также в приемном отделение сообщили, что больница закрыта на карантин на основании приказа, при этом не уточнив, какого именно.

Плановые операции на данный момент запрещены и пациенты с такими операциями не поступают.

В приемном отделении добавили, что на карантин закрыты все больницы и не делают плановых операций.

"Все больницы Киева закрыты. Любая больница закрыта на карантин, любая больница не пускает плановых", — подчеркнули в приемном отделении.

Как сообщали Українські Новини, Киевскую городскую клиническую больницу №6 не закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19, но перестали принимать туда новых пациентов

16 марта Президент Владимир Зеленский просил Министерство здравоохранения временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры.

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