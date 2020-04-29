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29 апреля 2020, среда, 14:37 1162
Общество 2020-04-29T14:48:04+03:00
Українські Новини
Учитель из онлайн школы опять оконфузилась - назвала Бориса и Евгения Патонов братьями

Учитель из онлайн школы опять оконфузилась - назвала Бориса и Евгения Патонов братьями

Ярина Вацяк
История, Учительница, Конфуз, Борис Патон, Онлайн школа, Евгений Патон

Учительница Всеукраинской школы онлайн назвала Евгения и Бориса Патонов братьями, хоть они являются отцом и сыном, в также учитель надела на голову кастрюлю.

Конфузы учительницы на уроке истории для 5 класса заметила главный редактор "КП в Украине" Оксана Богданова в Facebook.

"Ежегодно украинские ученые делают 15 тысяч изобретений. Вы видите Евгения и Бориса Патона, вы видите кардиохирурга Николая Амосова, именно он сделал операцию на метральном клапане. Вы видите Марину Вязовскую - ученую-математика, выпускница лицея 145, после окончания вуза она начала заниматься наукой и доказала формулу, которую не мог доказать никто в течение нескольких столетий", - рассказала учительница.

Как сообщали Українські Новини, "Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей. Специалисты и техника для съемки видеоуроков предоставлены бесплатно, по словам представителей "Квартала 95".

1 апреля Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.

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