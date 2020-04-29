В замурованный ресторан "Велюр" вызвали полицию для выяснения обстоятельств акции с блоками и монтажной пеной

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с замуровыванием входа в ресторан "Велюр" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киева.

"На данный момент проводится проверка. Событие внесено в журнал единого учета правонарушений", - сказали в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Уголовное производство пока не открывалось.

По данным СМИ, ресторан принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко (фракция "Слуга народа").

Как сообщали Українськi Новини, сторонники председателя Радикальной партии Олега Ляшко замуровали вход в ресторан "Велюр" в Киеве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады.

В полиции пообещали проверить возможное нарушение карантина и отправили туда наряд. Однако полицейские не обнаружили посетителей в ресторане "Велюр" в Киеве.

За минувший год рейтинг Олега Ляшко упал. В этом феврале только 4% опрошенных респондентов проголосовали бы за него на президентских выборах.

Ранее Ляшко отстаивал интересы олигарха Ахметова.