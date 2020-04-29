Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів

66,3% опитаних кадровим порталом rabota.ua рітейлерів відзначають погіршення продажів під час карантину, 55,5% припинили набір нових співробітників в той час, як з початку карантину українці почали масово шукати нову роботу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно з Асоціацією рітейлерів України, передають Українські Новини.

Згідно з дослідженням, 66,3% рітейлерів констатують погіршення продажів під час карантину, у 11,8% опитаних продажу не змінилися, у 5,2% - зросли.

При цьому 16,7% опитаних припинили продажу.

Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, в 11,3% більшість вакансій втратили актуальність, а в 8,6% актуальність втратила менш як половина вакансій.

Водночас 19,6% опитаних ритейлов залишили всі вакансії активними, 4,9% - відкрили нові вакансії.

50,7% рітейлерів пропонують кандидатам ту ж зарплату, що і до карантину, 9,2% пропонують меншу зарплату, 1% опитаних збільшив пропоновану зарплату.

47,6% опитаних зберегли зарплату діючим співробітникам на докарантинном рівні, 17,4% - прибрали бонуси до зарплати, 13,8% - скоротили зарплати на більш ніж 50%, 6,8% - скоротили наполовину, 6,6% - на 30%, 5,7% - на 20%.

У 63,4% рітейлерів дохід погіршився, у 33% - залишився без змін, у 1,6% - зріс.

У 2% опитаних менеджмент потрапив під скорочення.

37% опитаних рітейлерів відправили працівників, у яких скоротилися навантаження, у відпустку за свій рахунок, 27,7% - у відпустку за рахунок компанії, 16% - скоротили дохід таких працівників, 14,1% - відправили у відпустку частково за рахунок компанії, 5,2% опитаних скоротили працівників.

52,3% рітейлерів відзначили негативний вплив дистанційної роботи на ефективність, 83% планують повернуться до звичного формату роботи після зняття обмежень.

44,4% не помітили зміни продуктивності роботи працівників на видаленні, у 3,3% рітейлерів робота на віддаленні позитивно позначилася на ефективності.

При цьому після закінчення карантину 15% опитаних планують зберегти віддалену роботу для частини працівників, 2% - повністю залишитися на віддаленій роботі.

Опитування проводилося серед 306 компаній з різних сфер роздрібної торгівлі (fashion-ритейл, продуктовий рітейл, торгівля будматеріалами, торгівля побутовою технікою і електронікою, інше), 156 з опитаних компаній нараховують менш як 20 співробітників в штаті, 37 компаній - понад 500.

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