ТОП-5 фільмів різних жанрів, які вийдуть в травні

Станом на 1 травня, до закінчення карантину залишилося менше 2 тижнів, у цей час є можливість подивитися фільми всією сім'єю. Українські Новини відібрали 5 фільмів різних жанрів, які вийдуть в травні.

"Таємничий сад"

Кінострічка за мотивами однойменного роману Френсіс Годгсон Бернет вийде 7 травня. У сюжеті – історія про маленьку дівчинку Мері Леннокс, яка нещодавно втратила батьків. Головна героїня переїжджає до свого дядька Арчибальда Крейвена у великий таємничий маєток. У палаці вона знаходить чарівний сад, який може виконати будь-які бажання.

Країна: Великобританія, Франція

Великобританія, Франція Режисер: Марк Манден

Марк Манден Дата виходу: 7 травня

"Поза грою"

7 травня в Україні вийде американскикй фільм "Поза грою" з Беном Аффлеком. У головній ролі – колишній баскетболіст – Джек Каннінгем. Він втратив дружину і спортивну кар'єру через алкоголь. Але у нього з'являється шанс все змінити. Спортивну драму анонсувала в 2018 році студія Warner Bros. Зйомки розпочалися в жовтні того року.

Країна: США

США Режисер: Гевін О'коннор

Гевін О'коннор Дата виходу: 7 травня

"Скажені канікули"

В український прокат з 12 травня вийде французька комедія "Скажені канікули". Кінострічка про дівчину Маріон, яка постійно знайомиться з чоловіками через мережу. Одного разу героїня зустрічає Бена і відразу ж у нього закохується. Разом вони відправляються в захоплюючу відпустку в Болгарію.

Країна: Франція

Франція Режисер: Патрік Касир

Патрік Касир Дата виходу: 12 травня

"Історія Девіда Копперфілда"

Режисером кінострічки "Історія Девіда Копперфілда" став Армандо Іануччі. Фільм заснований на автобіографічному романі Чарльза Діккенса. В історії сюжету – пригоди молодого письменника Девіда Копперфілда. В Україні фільм вийде 14 травня.

Країна: Великобританія, США

Великобританія, США Режисер: Армандо Іануччі

Армандо Іануччі Дата виходу: 14 травня

"Нічний патруль"

Прем'єра драми французького режисера Анн фонтен "Нічний патруль" в Україні відбудеться 21 травня. У центрі сюжету – історія про трьох поліцейських, які отримують важливе завдання. Вони повинні доставити біженця в Таджикистан, де його чекає страта. Копи вирішують дати можливість втекти арестованому.

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисер: Анн Фонтен

Анн Фонтен Дата виходу: 21 травня

Раніше Українські новини повідомляли, де можна безкоштовно подивитися фільми та серіали. Також в безкоштовному доступі можна подивитися документальне кіно.